Vorarlberg: Asfinag testet neue Elektromähgeräte

Hohenems - Seit kurzem testet die Asfinag zwei neuartige Elektromähgeräte in der Autobahnmeisterei Hohenems.

Eines dieser Geräte kann dabei von einem Mitarbeiter „gefahren“ werden und kommt an Hängen und kleinen Wiesen entlang der Autobahn zum Einsatz. Die Arbeitssicherheit spielt dabei ebenfalls eine große Rolle: Überrollschutz, Vier-Punkt-Gurt, Sicherheitsbremsen und alle Vorrichtungen für eine behördliche Straßenzulassung sind gegeben. Ein weiteres Gerät kann über eine Fernbedienung gesteuert werden, wenn ein Befahren eines Hanges nicht möglich ist. Diese umweltfreundlichen Mähgeräte werden jetzt erstmals in Vorarlberg von der Asfinag eingesetzt. Ob der Einsatz solcher Geräte weiter ausgebaut werden soll, hängt von den Ergebnissen des momentanen Testlaufs in Hohenems ab.