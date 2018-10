Vorarlberg: Archäologische Baubegleitung für Bregenzer Leutbühel

Bregenz - Im Zuge der Quartiersentwicklung des Leutbühels startete Mitte September die Umsetzung des ersten Bauabschnitts zur Umgestaltung der Kirchstraße und der Römerstraße.

Der Leutbühel, der östliche Bereich der Römerstraße und der untere Teil der Kirchstraße befinden sich in einer archäologischen Fundzone. Bei Bauarbeiten wurden 1968 bis 1969 Reste einer spätrömischen Anlage und eines vermutlich valentinianischen Kleinkastells entdeckt.

Bei den Bauarbeiten in der Römerstraße stieß man nun auf archäologische Spuren, die in enger Abstimmung mit Mag. Dr. Andreas Picker vom Bundesdenkmalamt dokumentiert und kartografiert werden. Die archäologische Baubegleitung wird über die gesamte Bauphase hinweg in der Fundzone weitergeführt.