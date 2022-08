Vorarlberg: Anzeigen nach Rad- und E-Scooter-Kontrolle

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Freitagabend wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

Am Freitag fanden von 19.30 bis 0.15 Uhr durch den uniformierten Fahrraddienst von Bregenz erneut Schwerpunktkontrollen in den Seeanlangen für Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer statt. Insgesamt wurden vier Anzeigen wegen Alkohol, eine Anzeige wegen Suchtgiftbeeinträchtigung, sieben Anzeigen zu sonstigen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und eine Organmandat wegen Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung aufgenommen.

Flucht

Ein Fahrradlenker flüchtete vor dem uniformierten Fahrraddienst. Nachdem der flüchtige Fahrradfahrer durch einen Beamten des Fahrraddienstes verfolgt und angehalten werden konnte, zeigte der Lenker deutliche Zeichen einer Beeinträchtigung. Eine Untersuchung durch die Poolärztin ergab eine Fahruntauglichkeit durch starke Übermüdung und Beeinträchtigung durch Cannabiskonsum. Ein weiterer flüchtiger Fahrradlenker konnte in weiterer Folge ebenfalls durch Nachfahren angehalten werden. Bei ihm konnte eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden. Die Kontrollen von Fahrrad- und E-Scooterfahrern in den Bregenzer Seeanlagen, werden auch in weiterer Zukunft verstärkt fortgesetzt werden.