Vorarlberg: ALPLA will umweltfreundlicher werden

Der Vorarlberger Verpackungshersteller ALPLA unterzeichnet das "Global Commitment" der New Plastics Economy.

Der international tätige Hersteller von Kunststoffverpackungen verpflichtet sich zu ambitionierten Zielen im Rahmen des Global Commitment der New Plastics Economy. Die Ellen MacArthur Foundation trägt die Initiative, in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen.

Voll recyclingfähig bis 2025

In Übereinstimmung mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens setzt ALPLA auch in Zukunft konsequent auf Recycling. Bis 2025 sollen alle Verpackungslösungen zu hundert Prozent recyclingfähig sein. Der Anteil der verarbeiteten Post-Consumer-Recyclingmaterialien am gesamten Materialeinsatz soll bis dahin auf 25 Prozent steigen. Für den Ausbau der Recyclingaktivitäten stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung.