Vorarlberg: ALPLA expandiert in Südosteuropa

Hard – Nach Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden erfolgte am 1. Oktober das Closing: Sämtliche Anteile der Argo S.A. sind nun im Eigentum von ALPLA.

Im Juli dieses Jahres informierte ALPLA über das Vorhaben , sämtliche Anteile der griechischen Argo S.A. zu kaufen. Nach Prüfung und Genehmigung der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden konnte der Kauf am 1. Oktober abgeschlossen werden. Damit gehören nun die beiden Standorte in Griechenland und Rumänien zu 100 Prozent ALPLA, sie sind Teil der Region Zentral- und Osteuropa. Ende 2015 hatte ALPLA bereits den ägyptischen Produktionsstandort der Argo S.A. übernommen.

Der Standort Koropi in der Nähe von Athen ist der erste Produktionsbetrieb für ALPLA in Griechenland. Mit dem Werk Berceni bei Bukarest besitzt der Verpackungsspezialist nun insgesamt vier Werke in Rumänien.