Vorarlberg: Alpla expandiert nach Südosteuropa

Mit dem Kauf der griechischen Argo S.A will das Verpackungsunternehmen Alpla sein Wachstum weiter vorantreiben.

“Unser Ziel ist es, in Zukunft am griechischen Standort Kompetenzen für den Pharmamarkt aufzubauen. Wie sehen in dieser Branche Wachstumspotenzial und können vorhandenes Know-how nutzen”, sagt Alpla-CEO Günther Lehner. Die Argo S.A. mit Hauptsitz in Athen besitzt je ein Werk in Griechenland und Rumänien. Seit Beginn ist Argo auf Verpackungslösungen für die Märkte Pharmazie und Körperpflege spezialisiert. (red)