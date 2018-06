Vorarlberg: Alpla erweitert Vorstand

Der Harder Verpackungsmittelspezialist erweitert sein Board um zwei neue Vorstände für Technologie und Operations.

„Mit diesen Änderungen tragen wir einerseits einer vorausschauenden Planung des Generationenwechsels an der Unternehmensspitze Rechnung. Andererseits schaffen wir eine geeignete Führungs- und Organisationsstruktur, um auch in Zukunft am höchst dynamischen Markt gut aufgestellt zu sein und das Unternehmenswachstum abzusichern“, erklärt CEO Günther Lehner.