Vorarlberg: Alkoholisierter 80-Jähriger fährt gegen Baum

Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Götzis. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum.

Ein 80-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 21.11.2022, gegen 18.45 Uhr in Götzis auf der Hans-Berchtold-Straße entlang. Aus bislang unbekannter Ursache lenkte der 80-Jährige seinen Pkw gegen den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto seitlich nach links und kam auf dem Dach zum Stillstand. Da sich der Lenker nicht selbstständig befreien konnte wurde durch Passanten vor Ort ein Notruf abgesetzt.

Der 80-Jährige wurde durch die Feuerwehr geborgen. Am Auto entstand Totalschaden und wurde von dem zuständigen Abschleppdienst abgeschleppt. Am Baum entstanden durch den Aufprall erhebliche Beschädigungen weshalb dieser in Schieflage an der Unfallstelle belassen wurde. Die Straße im Bereich des Unfallorts war kurzzeitig gesperrt.