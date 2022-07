Vorarlberg: Alkoholisierte Frau geht auf Beamte los

In Lustenau ging eine schwer alkoholisierte Frau auf Polizisten los.

Die Polizeiinspektion Lustenau wurde am Donnerstag um 16.20 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Kreuzgasse eine offensichtlich aggressive Frau aufhalten würde. Beim Eintreffen der Beamten konnte eine 41-jährige, schwer alkoholisierte Frau angetroffen werden, welche offensichtlich verwirrt war, sich auch den Polizisten gegenüber aggressiv verhielt und diese tätlich angriff.