Vorarlberg: Alko-Unfall in Bürs - 21-Jähriger verletzt

Am Samstagabend wurde ein 21-Jähriger bei einem Unfall auf der L82 unbestimmten Grades verletzt.

Am Samstag gegen 20.40 Uhr fuhr ein 21-jähriger PKW-Lenker auf der L82 in Bürs von Brand kommend in Richtung Bludenz. Zur selben Zeit fuhr ein 35-jähriger PKW-Lenker auf der L82 in die entgegengesetzte Richtung. Als der 35-Jährige nach links in die Werkstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 21-jährige PKW-Lenker unbestimmten Grades verletzt und ins LKH-Feldkirch eingeliefert wurde.