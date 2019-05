Vorarlberg: Alko-Lenker stürzt in Dornbirn 60 Meter ab - Insassen bleiben unverletzt

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr war ein 27-jähriger Mann aus Lauterach mit seiner 24-jährigen Begleitung auf der Gemeindestraße Kehlegg in Richtung Dornbirn unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und etwa 60 Meter den Hang abstürzte.

Fahrer und Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Die Feuerwehr Dornbirn sicherte das Fahrzeug gegen weiteres Abrollen ab. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden sowie Flurschaden. Die Personen wurden durch den Unfall vermutlich nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkotest war positiv. Die Feuerwehr Dornbirn war mit 50 Mann und 6 Fahrzeugen im Einsatz , die Rettung Dornbirn mit 5 Mann und 2 Fahrzeugen.