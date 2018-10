Vorarlberg: Akute Raumnot und Mangel an Personal in der JA Feldkirch

Feldkirch - Das System des Strafvollzugs ist in der Justizanstalt Feldkirch endgültig an seinen Grenzen angelangt, warnen Justizanstaltsleiterin Cornelia Leitner und der Vorsitzende der Justizwachegewerkschaft, Gerhard Stoppel. Raumnot und eklatanter Personalmangel stellen die Bediensteten vor enorme Belastungen.

Von: Gerhard Sohm (VN)

Die Vollzugsanstalt Graf-Hugo-Wuhrgang 2 in Feldkirch ist zu 38 Prozent mit Häftlingen überbelegt, in den Zellen müssen Notbetten eingerichtet werden. Der ausufernden Zahl der Häftlinge steht ein eklatanter Personalmangel bei den Justizwacheorganen gegenüber. „Ein Problem, das nicht nur uns in Feldkirch, sondern das ganze Vollzugssystem in Österreich betrifft“, stellt Anstaltsleiterin Cornelia Leitner klar.

Gerhard Stoppel, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft Vorarlbergs, weist darauf hin, dass das System nun endgültig an seinen Grenzen angelangt sei. „Das Personalproblem muss endlich gelöst werden! Zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten für Insassen und lange Schließzeiten resultieren nicht zuletzt aus dem Mangel an Justizwachebeamten.“

Ungerechtfertigte Kritik Die von der Volksanwaltschaft oft geübte herbe Kritik am Strafvollzug sei seiner und auch Leitners Ansicht nach vielfach nicht gerechtfertigt und überdimensioniert. „Da gibt es etwa Häftlinge, die sich über zu wenige TV-Kanäle beschweren und offenbar nicht begreifen wollen, dass sie sich in einer Zwangssituation befinden“, nennt die Anstaltsleiterin ein Beispiel. Bei mehr als fünfzig Prozent der Häftlinge in Feldkirch handle es sich um Ausländer. Verständigungsprobleme und die Konfrontation mit Personen aus völlig anderen Kulturkreisen, denen die Gepflogenheiten eines strukturierten Ablaufs des Alltags fremd sind, stellen ein zusätzliches Problem dar.

Sechs offene Planstellen sind in der Feldkircher Anstalt zu besetzen. Doch das zu bewerkstelligen, scheint nicht einfach. Unter anderem vielleicht deshalb, weil das Berufsbild „Justizwache“ in der Öffentlichkeit bisher als eine Art Stiefkind behandelt worden ist, lässt Leitner durchblicken. „Bisher herrscht der Anschein, dass wir nur im Verborgenen agieren. Wir sind bestrebt, das zu ändern. Wir wollen uns öffnen und zeigen, dass der Dienst im Vollzug durchaus anspruchsvoll ist und auch attraktiv sein kann“, sagt die Anstaltsleiterin und will damit auch Frauen ansprechen: „Unsere weiblichen Justizwachebeamten sind durchwegs zufrieden. Außerdem gibt es bei uns keine Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen.“

Viele Vorurteile Es gelte, Vorurteile zu beseitigen. Weil es sich um Fehlurteile handle. „Wir sind nicht nur Wärter, die Zellen auf- und zusperren. Das ist der kleinste Teil unserer Arbeit“, erklärt Gewerkschafter Stoppel. Leitner betont, wie breit gefächert der Beruf des Justizwacheorgans ist. Wer diese Tätigkeit ausübe, habe vielseitige Möglichkeiten, sich dabei zu entfalten. Die Insassenarbeit erstrecke sich über ein anspruchsvolles Spektrum, von psychologischer Betreuung bis hin zur fordernden Aufgabe der Resozialisierung. „Aber dazu brauchen wir geeignete Leute. Jemanden, der gerne mit Menschen arbeitet und auch fähig zur Konfrontation ist“, betont die Anstaltsleiterin.

Anstehende Pensionsabgänge bei den Vollzugsbediensteten in Feldkirch drohen die prekäre Situation noch zu verschärfen. Die Rekrutierung von Nachwuchs sei ein dringendes Gebot der Stunde. „Wir können nicht mit einem gleichbleibenden Personal noch mehr Aufgaben erfüllen“, begründet Leitner, die mit Stoppel diesbezüglich eine eigene Wunschliste hat. „Hürden sind etwa die Aufnahmeverfahren für angehende Justizwachebeamte, die derzeit nur in Linz und Innsbruck absolviert werden können. Das schreckt Interessierte ab. Wir wollen, dass die Verfahren auch in Vorarlberg möglich sind. Und zwar mit einer attraktiveren Bezahlung“, nennt Leitner einen Punkt im Forderungskatalog, zu dem auch ein sogenannter „Westzuschlag“ für Beamte in Vorarlberg oder Tirol zähle, weil das Leben hier teurer ist als im Osten.

Hoffnungsschimmer Immerhin zeige sich ein gewisser Hoffnungsschimmer, indem Justizminister Josef Moser erste Schritte zur Verbesserung eingeleitet habe, führt Stoppel einen der bereits erreichten Erfolge der Gewerkschaft an und nennt die Schwerarbeiterregelung für Justizwachebeamte als Beispiel, das schon durchgegangen sei. Bisher nur ein Versprechen geblieben ist allerdings die durch den akuten Raummangel erzwungene und bereits jahrelange Forderung eines Neubaus der Justizanstalt Feldkirch. „Ich habe mit dem Justizminister am 18. Juli darüber gesprochen. Er machte zwar Zugeständnisse, doch bis jetzt ist noch kein Schritt in diese Richtung gesetzt worden“, bedauert Leitner.

