Vorarlberg: Abschiebe-Fall in Sulzberg - "Wir hoffen auf ein Wunder"

Familie P. aus Sulzberg soll abgeschoben werden – W&W hat sich im Umfeld von Arpine, Azat und Anri umgehört.

W&W traf Erwin Steurer (Pro Asyl) in Sulzberg. „Ich begleite die Familie schon seit fünf Jahren. Sie sind ein wesentlicher Teil unseres Dorfes und haben sich schon überall ehrenamtlich engagiert. Egal, ob als Hausmeister, Dorfgärtner, im Theater, bei Nachbarn, im Kirchenchor oder im Deutschkurs“, so Steurer. Gestern hieß es auf Anfrage, dass die Mutter das Krankenhaus wieder verlassen kann. „Vater Azat und der dreijährige Arni sind gestern Nacht, um 3.30 Uhr, wieder in Sulzberg angekommen. Sie mussten in Wien ein Taxi nehmen und wurden ohne Geld sowie Kleidung entlassen“, berichtet Erwin Steurer. Auf Anfrage bei LH Wallner hieß es: „Im konkreten Fall haben wir von den zuständigen Bundesasylbehörden ein menschliches Vorgehen verlangt – es darf nicht sein, dass eine schwangere Frau von ihrem dreijährigen Kind getrennt wird. Das Eingeständnis des Innenministeriums zeigt, dass hier ein Fehler passiert ist und die Rücknahme der getrennten Abschiebung ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung.“