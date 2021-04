Vorarlberg: 98 Neuinfektionen und ein weiteres Todeopfer

Bis Mittwochnachmittag wurden in Vorarlberg 98 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, es gibt ein weiteres Todesopfer zu beklagen.

Stand Mittwoch 16 Uhr: Seit Dienstagmitternacht wurden in Vorarlberg 98 Neuinfektionen registriert. Dem gegenüber stehen 14 Genesene. Damit gelten derzeit 969 Personen in Vorarlberg als Corona-positiv. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Jänner.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Vorarlberg ist am Mitwoch auf 132 gestiegen.

Am Mittwoch gab zudem es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Bisher sind in Vorarlberg 283 Personen am oder mit dem Virus gestorben.