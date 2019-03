Vorarlberg: 82-jähriger E-Biker stürzt über Hundeleine

Am Freitag Nachmittag kam ein 82 Jahre alter E-Biker in Hohenems durch eine gespannte Hundeleine zu Sturz.

Am Freitag, den 08.03.2019, gegen 15 Uhr spazierte eine Frau mit ihrem angeleinten Hund entlang der Schillerallee in Hohenems. Auf der Höhe des Cineplexx lief sie auf der rechten Seite des Weges und ihr Hund auf der linken Seite. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 82-jähriger E-Biker in die selbe Richtung.