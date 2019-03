Vorarlberg: 77-Jährige wurde Opfer von Einschleichdiebin

Bregenz - Die Polizei warnt vor Einschleichdiebstählen: In Bregenz wurde eine 77-jährige Frau bestohlen.

Am Montag klingelte eine 43-jährige rumänische Staatsangehörige an einer Wohnung in Bregenz. Nachdem die 77-jährige Wohnungsinhaberin die Türe geöffnet hatte, bat die Frau um Einlass, da sie eine Toilette aufsuchen müsse. Die Wohnungsinhaberin lies daraufhin die 43-jährige Frau in die Wohnung.