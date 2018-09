Vorarlberg: 75.000 Besucher auf der Dornbirner Hebstmesse

Dornbirn - Am Sonntagabend schließt die 70. Herbstmesse ihre Tore. Das Projektteam der Messe Dornbirn zeigt sich zufrieden. Die Sonderschau „Zukunft schon heute“ wurde von den Besuchern sehr gut angenommen.

Vom 29. August bis zum 2. September zog die Herbstmesse rund 75.000 Besucher an. Das sind in etwa so viele Besucher wie im Vorjahr. Das Programm mit zahlreichen Robotikvorführungen, dem Outdoorpark, den Konzerten im Wirtschaftszelt sowie das Ausstellerangebot stießen laut den Verantwortlichen auf positive Resonanz.