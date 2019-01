Vorarlberg: 7-Jähriger stürzt am Bödele aus Sessellift

Dornbirn - Am Freitag Nachmittag ist ein 7-jähriger Bub aus einem Sessel des Lank-Liftes im Skigebiet Bödele gefallen und musste anschließend ins LKH Feldkirch geflogen werden.

Am Freitag, den 4. Jänner, gegen 16 Uhr, wollte ein 7-jähriger Bub mit seinem Zwillingsbruder und seiner Mutter mit einem Sessel des Lank-Liftes am Bödele fahren. Der 7-Jährige dürfte Probleme mit dem Einsteigen in den Lift gehabt haben und rutschte nach ca. 120 Meter Fahrt unter dem geschlossenen Bügel des Sessels durch. Er befand sich zu dem Zeitpunkt ca. 7,5 Meter über der Skipiste.