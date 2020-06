Vorarlberg: 56-jähriger Mann verstorben - Polizei sucht Unfallzeugen

Ein 56-jähriger Mann verstarb im LKH Feldkirch an einem Blutgerinnsel. Die Polizei vermutet, dass er sich die tödlichen Verletzungen zwei Tage zuvor bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn zugezogen hat.

Am 04.06.2020 um 15.00 Uhr wurde ein 56-jähriger Mann in Dornbirn von seiner Frau in seinem Auto, welches in der Garage abgestellt war, am Steuer sitzend aufgefunden. Der Mann blutete aus der Nase und atmete nur noch schwach. Der Notarzt wurde verständigt und der 56-Jährige ins LKH Feldkirch eingeliefert, wo er zwei Tage später an einem Blutgerinnsel verstarb.