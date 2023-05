Vorarlberg 50plus Reise ins Seleger Moor

Einen wunderschönen Ausflug erlebten die Nüziger Mitglieder von Vorarlberg 50plus.

Der Wettergott spielte mit und so führte uns Gerlinde durch eine traumhafte Landschaft nach Rapperswil unserer ersten Station, wo wir diese alte, jedoch sehr liebevolle Stadt mit ihren Rosengärten besichtigen konnten.

Nach einem hervorragenden Essen im Gasthaus Löwen, fuhren wir weiter nach Rifferswil ins Seleger Moor. Es empfing uns eine Blütenpracht von Rhododendren, Pfingstrosen, Azaleen, verschiedenen Farmen und ein Konzert der Frösche in den naturnahen Spiegelteichen.

Voller Eindrücke in Herz u. Seele traten wir doch etwas müde unseren Heimweg an. Danke an mein Team für die gute Zusammenarbeit, dass wir solche Reisen machen können.