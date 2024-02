Vorarlberg 50plus Düns-Dünserberg-Röns-Schnifis: Seniorenfaschingskränzchen 2024

Diesmal war der Dorfsaal in Düns der Treffpunkt für das Faschingskränzle der Ortsgruppe Düns, Dünserberg, Röns und Schnifis. Trotz einiger Absagen wegen Krankheit trafen sich ca. 50 Seniorinnen und Senioren aus allen vier Gemeinden zu einem gemütlichen Nachmittag.

Die Obfrau Annemarie hatte ihre Begrüßung in lustige Reime verpackt und so war die Stimmung von Beginn an super.