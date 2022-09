Vorarlberg: 40 Prozent der Pädagogen arbeiten in Teilzeit

ÖVP-Landesschulrätin und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Barbara Schöbi-Fink ist nach der Rückkehr von Landeshauptmann Markus Wallner ihre Vielfachbelastung los und zeigte sich im "Vorarlberg LIVE"-Gespräch mit Magdagelana Raos darüber auch erleichtert. "Obwohl ich meine Kernaufgabe in den letzten Monaten nicht vernachlässigen brauchte. Es waren in der Schule ja Ferien."

Lehrermangel an Kleinschulen

Der Lehrermangel zieht sich freilich durch die gesamte Schullandschaft. "Wir haben aber durch die Projektstelle Arbeitsplatz Schule bereits einiges erreicht", sagte Schöbi-Fink. Es sei gelungen, so viele Lehrer wie noch nie für die Vorarlberger Schulen zu gewinnen - 400 an der Zahl.

Corona an Schulen

Beim Thema Coroana begrüßt die Vorarlberger Schullandesrätin die nun geltenden Regelungen. "Wie in anderen Bereichen auch, sollen LehrerInnen auch im Falle einer Infektion unterrichten dürfen, wenn sie keine Symptome haben und natürlich Maske tragen. Warum sollte es in der Schule anders sein, als an anderen Orten?", fragt sich die Schullandesrätin. Eine Verbesserung des Angebots in der Ganztagsbetreuung sei für sie eine weitere Herausforderung.