Vorarlberg: 36.000 Euro pro Tag - So funktioniert Schneeräumung

Dornbirn - Aufgrund der anhaltenden Schneefälle in Vorarlberg hat die Stadt Dornbirn am Samstag eine Aussendung zur Schneeräumung verschickt.

Wer räumt wann, wo und mit welcher Priorität? Schneeräumung ist an Wintertagen mit ausgiebigem Schneefall immer und für jeden Einzelnen ein Thema, im schlimmsten Fall sogar ein Problem. Die Stadt Dornbirn hat in einer aktuellen Aussendung sowohl Kosten, Prioritäten und Kapazitäten der Stadt als auch die Pflichten von Anrainern und Eigentümern aufgeführt.

Die Eigentümer von Liegenschaften sind gesetzlich dazu verpflichtet, Gehsteige und Gehwege entlang ihrer gesamten Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen zu räumen und bei Schnee und Glatteis zu bestreuen. Wenn kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden ist, gilt diese Pflicht für den Straßenrand in der Breite von 1m (Anrainerpflichten gemäß § 93 StVO). Die fallweise Gehsteigräumung durch den Winterdienst der Stadt Dornbirn erfolgt nur zur Unterstützung der Anrainer, befreit die Grundstückseigentümer aber nicht von ihren Anrainerpflichten. Als Liegenschaftseigentümer müssen Sie auch dafür sorgen, dass Schneewechten oder Eisbildungen von den Dächern Ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, Schnee vom Gehsteig auf der Straße oder auf Nachbargrundstücke zu deponieren.