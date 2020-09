Vorarlberg: 28 Neuinfektionen - 171 Infizierte in Vorarlberg

Mit Stand Freitag 16 Uhr gibt es in Vorarlberg im Vergleich zum Vortag 28 Neuinfektionen.

In einer Pressekonferenz am Vormittag prophezeite Landeshauptmann Markus Wallner einen erneut signifikanten Anstieg der Corona-Zahlen in Vorarlberg. Mit dem letzten Dashboard-Update des Tages wurden am Freitag 28 neue Coronafälle ausgewiesen.