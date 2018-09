Vorarlberg: 25 Jahre Notarztdienst in Bludenz

Auf die Bedeutung der Rot-Kreuz-Abteilung Bludenz - St. Gallenkirch – Sonntag im gut ausgebauten und effizienten Vorarlberger Hilfs- und Rettungsgefüge hat Sicherheitslandesrat Christian Gantner am Samstag im Fohren-Center aufmerksam gemacht.

In dem Zusammenhang würdigte der Sicherheitslandesrat einmal mehr das stark ausgeprägte Ehrenamt: “Es sind die vielen freiwillig Engagierten, die neben den hauptamtlichen Kräften dafür sorgen, dass der wertvolle Dienst am Nächsten in Vorarlberg reibungslos funktioniert”. Die hohen Standards wären ohne die vielen Ehrenamtlichen nur schwer in der gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten, hielt Gantner fest.