Vorarlberg: 2,5 Jahre Gefängnis für Pistolenschützen

Aus nichtigem Anlass hat der geständige Angeklagte mit Schüssen aus seiner Gaspistole am 25. April bei der Bahnhaltestelle in Klaus einen ihm unbekannten Rumänen im Gesicht schwer verletzt.

Vor allem deswegen wurde der mit zwei Vorstrafen belastete 24-Jährige gestern am Landesgericht Feldkirch zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Michael Fruhmann, das der Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig; denn Staatsanwältin Konstanze Manhart nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Der zur Tatzeit angetrunkene Deutsche hat nach einer verbalen Auseinandersetzung aus nächster Nähe 14 Schüsse auf den mit mehr als zwei Promille alkoholisierten Rumänen abgefeuert. Davon trafen acht der jeweils 4,5 Millimeter großen Stahlkugeln den Arbeiter im Gesicht und am Oberkörper. Dabei erlitt das Opfer, das auf den Zug gewartet hatte, einen Augenhöhlenbodenbruch, der operiert werden musste. Als Schmerzengeld wurden ihm 2970 Euro zugesprochen. Es sei pures Glück, dass die Verletzungen nicht noch schwerer ausgefallen seien, zitierte Staatsanwältin Manhart den Innsbrucker Gerichtsmediziner Walter Rabl.