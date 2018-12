Vorarlberg: 24-Jähriger von steigendem Pegel der Bregenzer Ach überrascht

Ein Camper, der auf einer Sandinsel in der Bregenzer Ach übernachtete, wurde in der Nacht auf Montag vom steigenden Wasserstand eingeschlossen.

Am Sonntag gegen 16 Uhr legte sich ein 24-jähriger Mann aus Bregenz auf einer Sandinsel in der Bregenzer Ache auf Höhe des VKW Kraftwerkes in Bregenz schlafen. Der Pegel der Bregenzer Ache stieg aufgrund der starken Regenfälle deutlich an. Als er am Montagmorgen gegen 03.00 Uhr aufwachte, bemerkte er, dass er auf der Insel von den Wassermassen eingeschlossen ist.