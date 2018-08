Vorarlberg: 17-Jähriger mit Pkw abgestürzt

Gaschurn - Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstag auf der Silvretta Hochalpenstraße von der Fahrbahn abgekommen und 50 Meter abgestürzt .

Ein 17-jähriger Bursche fuhr am späten Samstagabend auf der Silvretta Hochalpenstraße mit seinem Fahrzeug von Partenen kommend in Fahrtrichtung Bielerhöhe. In einer Kehre kam am er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.