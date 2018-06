Vorarlberg: 150 Millionen Euro für bessere Arbeit

Die Arbeiterkammer (AK) hat ein Zukunftsprogramm auf Basis der Mitgliederwünsche entwickelt. Ein 150 Millionen Euro-Paket soll das Leben der Arbeiter in Österreich leichter machen.

In wenigen Wochen hat die Arbeiterkammer (AK) mit der Kampagne „Wie soll Arbeit?“ 1,34 Millionen Mitglieder in ganz Österreich nach ihren Wünschen und Nöten befragt. Die Initiative „Schaffa in Vorarlberg“ hat unter anderem mit dem AK-Kraftwagen „Feldforschung“ betrieben. Als Antwort hat die Kammer nun bundesweit ein Paket von 150 Millionen Euro geschnürt, um das Leben der Arbeitnehmer leichter zu machen. „Dafür nehmen wir Kredite auf und nützen sämtliche Eigenpotentiale“, betont Vorarlbergs AK-Präsident Hubert Hämmerle.