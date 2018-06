Vorarlberg: 150 Jahre Freie Meistervereinigung Hohenems

Bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Freien Meistervereinigung Hohenems 1868 am Samstag (23. Juni) hat Landesrat Christian Gantner die hohe Leistungsfähigkeit von Handwerk, Handel und Gewerbe in Vorarlberg betont.

Gantner verwies in seinen Grußworten auf das hohe Ansehen, das der Verein in der Bevölkerung genießt. Das habe mit der starken örtlichen Verankerung und Verbundenheit zu tun aber auch mit den vielen Aktivitäten, hinter denen die Freie Meistervereinigung steht, erklärte der Landesrat. So organisieren die engagierten Mitglieder etwa Vorträge, vor allem unternehmensbezogene Vorträge, oder ermöglichen Betriebsbesichtigungen. Einmal im Jahr, stets am Rosenmontag, wird von den Mitgliedern vor dem “Handwerker Umzug” zudem der traditionelle Zunfttag durchgeführt. Daneben finden Ausflüge und andere gesellige Aktivitäten statt, die den Zusammenhalt der Mitglieder weiter stärken und festigen.