Vorarlberg: 15-Jähriger bei Unfall in Klaus verletzt

Ein 15-Jähriger wurde bei einem Unfall in Klaus unbestimmten Grades verletzt.

Am Mittwoch gegen 16.48 Uhr fuhr ein 15-jähriger Moped-Lenker in Sulz mit einem getunten und nicht zum Verkehr zugelassenen Moped und ohne Kennzeichenauf der Gemeindestraße „Im Tobel“ in Richtung Walgaustraße. Auf Höhe Kreuzungsbereich mit der Walgaustraße fiel er einer Polizeistreife auf, welche den Lenker anhalten wollte. Dieser flüchtete sofort mit stark überhöher Geschwindigkeit über verschiedene Straßenzüge in Richtung "Säwiesen".