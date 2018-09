Vorarlberg: 15-jähriger mit Pkw gegen Mauer gekracht

Am Pkw entstand Totalschaden.

Hohenems - Eine Spritztour mit einem unbefugt in Betrieb genommenen Pkw hat am Samstag in Hohenems mit einem Totalschaden geendet.

Ein laut Polizei leicht alkoholisierter 15-jähriger Bursche, der zwei weitere Personen mit sich führte, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer. Die drei unverletzt gebliebenen Insassen flüchteten, der 15-Jährige wurde weniger später ausgeforscht.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren Der Jugendliche nahm in der Nacht auf Samstag den Autoschlüssel des Wagenbesitzers an sich, der im selben Haushalt wohnt. Zwischen 1.30 und 2.10 Uhr fuhr der 15-Jährige auf der Rudolf-von-Ems-Straße in Richtung Altach, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw wurde bei dem Unfall total beschädigt, bei dem ausgeforschten Burschen ergab ein Alkotest eine leichte Alkoholisierung. Er wird bei Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Wer seine beiden Begleiter waren, konnte nicht festgestellt werden.