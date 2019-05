Vorarlberg: 15-Jähriger erpresste von 14-Jähriger Sex

Feldkirch - Zudem beging der Teenager mit einem Messer einen schweren Raub: Geldstrafe und bedingte Haftstrafe für unbescholtenen Jugendlichen.

Dafür wurde der unbescholtene und inzwischen 17 Jahre alte Arbeitslose am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von zehn Monaten und einer unbedingten, zu bezahlenden Geldstrafe von 1920 Euro (480 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher ist rechtskräftig. Der Schuldspruch erfolgte wegen geschlechtlicher Nötigung, schweren Raubes sowie mehrerer anderer Vergehen. Der Strafrahmen für den Jugendlichen betrug null bis siebeneinhalb Jahre Gefängnis. Die verhängte kombinierte Strafe entspricht umgerechnet 18 Monaten Haft.

Die 14-Jährige hat dem angeklagten 15-Jährigen im Februar 2018 Fotos geschickt, auf denen sie nur mit Unterwäsche bekleidet war. Danach hat er sie nach Ansicht der Richter zum Oralverkehr auf der Toilette eines Unterländer Schnellimbissres­taurants genötigt. Demnach hat er ihr damit gedroht, die Unterwäschefotos zu verbreiten, wenn sie Oralsex an ihm verweigere.

Butterflymesser

Im September 2018 hat der dazu geständige Angeklagte in Bregenz ein Butterflymesser drohend in der Hand gehalten, Geld gefordert und so einem Jugendlichen auf der Straße fünf Euro abgenommen.