Vorarlberg: 10-Jahre-Feier im Laurentius-Park Bludenz

Im März 2008 wurden die Bauarbeiten am Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz abgeschlossen, seither können die Bewohnerinnen und Bewohner des von der SeneCura betriebenen Hauses dort einen ihren Lebensabend genießen.

Bei der 10-Jahre-Feier des Laurentius-Park am Donnerstag, 29. November 2018, sprachen Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink die Gratulation und Glückwünsche der Landesregierung aus. Beide bekräftigten, dass die bestmögliche Versorgung im Alter in Vorarlberg einen hohen Stellenwert hat und weiterhin haben wird.

Der Laurentius-Park Bludenz bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause in komfortablen Einzelzimmern mit individueller Pflege und Betreuung. Zudem gibt es Angebote zur Tages-, Kurzzeit- und Urlaubspflege. Seniorentreff und Räume für Seniorenvereine haben ebenso Platz wie die Hauskrankenpflege und der Mobile Hilfsdienst. “Besonders diese Vernetzung stationärer und ambulanter Pflegedienste ist von zentraler Bedeutung, um insgesamt ein optimales Betreuungspaket anbieten zu können”, hob Landesrätin Wiesflecker hervor.

In Summe wurden 14 Millionen Euro in den Bau des Sozialzentrums Laurentius-Park investiert. Das zentral gelegene Haus bietet 97 moderne Pflegeplätze und sieben Apartments für betreutes Wohnen. Zur besonderen Ausstattung gehört auch die hauseigene Demenzstation: Hier leben die BewohnerInnen in perfekt angepasster Umgebung mit Endlosspazierweg und Memory-Garten zur Anregung aller Sinne.