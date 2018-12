Vorarlberg: 10-jähriger Radfahrer gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Lustenau - Ein 10-Jähriger ist am Montag in Lustenau mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Ein 10-jähriger Radfahrer fuhr am Montag, den 3.12.2018, gegen 12:15 Uhr, auf der Martin-Kink-Straße in Lustenau in nördliche Richtung. Kurz nach einer scharfen Rechtskurve kam der Bub zu Sturz und schlug sich einen Teil des rechten Schneidezahns aus.