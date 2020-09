Vorarlber: Altach holt neue Sturmhoffnung Obasi

Einst ein großer Name in der deutschen Bundesliga.

26 Länderspiele für Nigeria

Ex-Schalker und Ex-Hoffenheimer

In der deutschen Bundesliga war Obasi bei Hoffenheim und Schalke engagiert. In Hoffenheim war Obasi 2008 wichtiger Bestandteil der damals gefeierten Aufstiegsmannschaft, die sich die Herbstmeisterschaft sicherte. Es folgten insgesamt 100 Spiele in der deutschen Bundesliga für die TSG und den FC Schalke 04.