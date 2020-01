Vorarbeiten für neuen A14-Anschluss gestartet

Die Asfinag hat mit den vorbereitenden Bauarbeiten zur Neuerrichtung der Anschlussstelle Rheintal Mitte zwischen den beiden bestehenden Anschlussstellen Hohenems und Dornbirn Süd begonnen. Die Gesamtinvestitionen betragen mehr als 35 Millionen Euro netto.

Im Jahr 2020 bis in den Beginn des Jahres 2021 wird an den Rampen der neuen Anschlussstelle die Vorlastschüttung in Form eines Dammes in mehreren Lagen durchgeführt, um den setzungsempfindlichen Untergrund zu stabilisieren. Begleitet werden die Bauarbeiten von einem umfangreichen Messprogramm, um die eintretenden Setzungen zu kontrollieren.