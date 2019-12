Voranschlag im Zeichen der Investitionen

Die Gemeinde Mäder hat am Montagabend das Budget für das Jahr 2020 beschlossen.

Mäder. Mit Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 10.462.400 Euro liegt der Voranschlag 2020 in Mäder um gut 300.000 Euro unter dem Voranschlag 2019 und in etwa in der selben Höhe wie die Voranschläge der letzten Jahre.