Voralberger Uber-Alternative Holmi erobert Wien

In Vorarlberg ist der Uber-Konkurrent Holmi bereits seit April 2018 aktiv, ab Freitag startet der Anbieter in Wien. Weitere Städte sollen hinzukommen.

Vorarlberger Startup geht ins Ausland

Ergänzend zu den Autofahrten bietet Holmi ab Frühsommer in den ersten Städten auch eigene E-Scooter an, die ebenfalls in der App gebucht werden können. So können die verschiedenen Mobilitätsdienste kombiniert werden, so dass kurze Strecken anstatt per Auto mit dem E-Roller zurückgelegt werden.

Außerdem ist noch dieses Jahr die Ausweitung der Mobilitätsdienste auf weitere Städte in Österreich, Deutschland und der Schweiz geplant.