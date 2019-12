Voradventliche Stimmung in Brederis

„Bsundriga“ Markt als Treffpunkt für das Dorf

Rankweil/Brederis. Nach dem doppelten Jubiläum im vergangenen Jahr – 25 Jahre Eltern-Kind-Treff und zehnte Auflage des „Bsundriga Markt“ – könnte so mancher für dieses Jahr für die elfte Auflage Dienst nach Vorschrift erwarten, der kennt die Organisatoren des Markt schlecht. Die Vorbereitung lief erneut penibel genau und akribisch und so konnten sich die zahlreichen Besucher wieder über ein herrliches Markttreiben erfreuen. An den Kunsthandwerksständen ist der Aspekt der Kreativität stets im Vordergrund, großen Wert legt man darauf, dass nur selbstgemachte Dinge zum Kauf angeboten werden und keine Handelswaren. Neben dem gewohnten Programm für Kinder, werden aber auch Jahr für Jahr die Bresner Ortsvereine mit in den Markt eingebunden. Ein wichtiger Nebeneffekt, der so das Dorf enger zusammenrücken lässt, für die Vereine die Möglichkeit bietet die Vereinskasse zumindest ein wenig aufzubessern und durch die Verbundenheit natürlich auch zusätzliche Besucher zum Markt bringt. So werkten nach der Eröffnung durch Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall die Funkenzunft am Grillstand, die Fußballer des SK Brederis waren für den Getränkenachschub verantwortlich, während die Ministranten köstliche Waffeln zauberten. Der Eltern-Kind Treff selbst war dann schließlich für Kuchen, Kaffee sowie für die würzigen Käsfladen zuständig. Erneut fleißig waren auch die Schüler der Volkschule, die an ihrem eigenen Stand kleine selbstgemacht Kunstwerke anboten, gleich daneben auch der Elternverein. Für Brederis war der Markt wieder erneut sehr wichtig als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und ein perfekter Auftakt in die Adventszeit. CEG