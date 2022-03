„Voradlbären“ waren wieder unschlagbar

Das First Lego League Team des BG Dornbirn hat den Regionalbewerb für sich entschieden.

Dornbirn. Auch dieses Jahr stellt das Bundesgymnasium Dornbirn den Vorarlberg Champion der First Lego League Challenge. Zum dritten Mal in Folge konnte sich das Team „Voradlbär“ gegen die Konkurrenz aus dem ganzen Land durchsetzen und sich den ersten Platz bei der Regionalausscheidung sichern. Anders als im vergangenen Jahr fand diese nicht online statt, sondern wurde von der HTL Bregenz in Präsenz abgehalten.