„Voradlbären“ fahren zum Finale nach Davos

Das First Lego League-Team des BG Dornbirn hat sich für das deutschsprachige Finale qualifiziert.

Dornbirn. „Seit fünf Jahren gehöre ich zum First Lego League-Team des BG Dornbirn und es bedeutet mir sehr viel. Wir machen wahnsinnig coole Projekte, sind ein tolles Team und haben sehr viel Spaß“, sagt Pius Verkleirer, 15 Jahre. Mindestens einmal pro Woche treffen sich die „Voradlbären“ im FLL-Raum im Keller des Stadtgymnasiums, um an Roboter und Forschungsprojekt zu tüfteln. Die nächsten Wochen wird es vermutlich öfter sein – das Team des BG Dornbirn hat sich nämlich für das große Finale in Davos qualifiziert. Hier matchen sich am 13. und 14. April 2024 die besten 25 FLL-Teams aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.