Vor einer Rekordkulisse hat Brajkovic abermals überzeugt

Der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic hat in der NCAA einmal mehr überzeugt.

Der 19-jährige Feldkircher hat in Wilmington die erste „echte“ Auswärtspartie seiner jungen NCAA-Karriere bestritten. 4.084 Zuschauer verfolgten die Begegnung im Trask Coliseum.

Zur eigenen Leistung verwies der Power Forward auf Foulprobleme in der ersten Spielhälfte. „Nach der Pause habe ich mich dann vor allem am Schluss besser in Szene setzen können. Ich bin glücklich, dass unsere Bilanz auf 7-1 lautet.“