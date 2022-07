Vor dem Heimauftakt - Das sagt SCRA-Trainer Klose

Vor dem ersten Heimspiel der Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga gegen den WAC beantworten SCRA-Coach Miro Klose und Abwehrspieler Lukas Gugganig die Fragen der anwesenden Medienvertreter.

Im ersten von insgesamt 16 Saisonheimspielen gastiert am Samstag um 17 Uhr der WAC in der CASHPOINT Arena. Die Kärntner konnten in der zurückliegenden Spielzeit als Bundesligavierter einmal mehr aufzeigen und starten dementsprechend ambitioniert in die neue Saison 22/23.