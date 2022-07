Altach kassiert unnötige Niederlage zum Saisonstart

Trotz zahlreicher Chancen unterliegen die Rheindörfler in Hartberg mit 1:2. Torhüter Swete avancierte in der Oststeiermark zum Matchwinner für die Gastgeber.

Mit dem Auswärtsspiel beim TSV Hartberg startete für den CASHPOINT SCR Altach die neue Saison in der Admiral Bundesliga.

Trainer Miro Klose schickte sein Team in einer 4-2-3-1-Formation auf das Spielfeld. Thurnwald, Gugganig, Kapitän Zwischenbrugger und Edokpolor bildeten die defensive Viererkette, im Mittelfeld agierten Haudum und Jäger zentral, auf den Seiten sollten Reiter und Forson für Tempo sorgen und im Angriff sollte Tibidi neben Nuhiu für Gefahr sorgen.

Ausgeglichener Beginn

Die erste nennenswerte Aktion gab es an diesem heißen Sonntagnachmittag von den Rheindörflern, ein Schuss von Forson landete neben dem Gehäuse der Gastgeber (2.). Auch auf der Gegenseite sollte es nicht lange dauern, bis es erstmals gefährlich wurde, ein Abschluss von Aydin ging knapp über das von Casali gehütete Tor.

Hartberg besser im Spiel

In der 11. Minute tauchten die Gastgeber dann erneut vor Casali auf, der Altacher Schlussmann konnte einen Schuss von Fadinger allerdings ohne allzu große Probleme entschärfen. Insgesamt hatten die Oststeirer in dieser Phase der Partie mehr Zugriff, einen Abschluss wagte dann auch Avdijaj in Minute 22, der allerdings doch recht deutlich sein Ziel verfehlte.

Der SCRA-Keeper sollte dann in Minute 27 so richtig im Mittelpunkt stehen. Mit einer Glanztat gegen Fadinger aus kurzer Distanz verhinderte der Schlussmann die Führung für die Hartberger. Diese verpasste wenig später auch Paintsil per Kopf (32.). Altacher Offensivbemühungen blieben über weite Strecken Mangelware, elf Minuten vor der Pause war es dann Tibidi, der von der rechten Seite Richtung Zentrum dribbelte, dann aber keine Anspielstation fand und sich selbst im Abschluss versuchte. Dieser fiel im Endeffekt aber deutlich zu harmlos aus.

Reiter verpasst Führung

Die beste Gelegenheit zur Führung bot sich gute zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Ein hoher Ball wurde von Nuhiu gut verarbeitet und auf Reiter abgelegt. Dessen Schuss aus aussichtsreicher Position verfehlte sein Ziel allerdings um ein gutes Stück.

Nackenschlag kurz vor dem Pausenpfiff

Es hatte gerade die Nachspielzeit begonnen, da gelang den Hausherren der Führungstreffer. Auf Seiten des SCRA konnte ein Ball nicht sauber verteidigt werden, im Sechzehner kam Avdijaj aus einem Getümmel an das Spielgerät und zum Abschluss und vollendente zum 1:0-Pausenstand. Ein ebenso bitterer wie vermeidbarer Gegentreffer aus Altacher Sicht.

Swete als Spielverderber

Die zweite Halbzeit war etwas mehr als 180 Sekunden alt, da wurde ein vielversprechender Angriff über die linke Seite vorgetragen. Tibidi passte zur Mitte, wo ein Schuss von Forson zur Ecke abgefälscht wurde. Dieser Corner sollte richtig Gefahr bringen, Jäger kam in zentraler Position zum Abschluss, Swete verhinderte mit einer Glanztat den Ausgleich.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn waren absolviert, da reagierte Trainer Klose mit einem Doppelwechsel. Für Haudum und Reiter kamen Bukta und Jurcec als frische Kräfte neu auf das Feld. Der SCRA hatte nun nicht nur optische Vorteile und nach 67 Minuten lag der Ausgleich erneut in der Luft. Tibidi prüfte Swete mit einem Distanzschuss, Jurcec reagierte am Schnellsten und kam zum Nachschuss. Erneut war es allerdings wiederum Swete, der mit einem weiteren Reflex den Altacher Torerfolg verhindern konnte.

Geschenk führt zu Vorentscheidung

Wenig später sollten sich die Hartberger für ein SCRA-Geschenk bedanken. Einem Einwurf folgte ein völlig unnötiger Ballverlust in den eigenen Reihen, Avdijaj bedankte sich und bezwang Casali mit einem präzisem Schuss aus gut 18 Metern – 2:0.

Nuhiu verkürzt

Der SCRA bewies allerdings auch nach diesem weiteren Rückschlag Moral und verkürzte sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit auf 1:2. Nuhiu versenkte das Spielgerät aus zentraler Position und sorgte damit noch einmal für Hoffnung bei den Rheindörflern. Ein Punktgewinn wäre absolut in Reichweite gewesen, der beste Hartberger an diesem Spätnachmittag hatte allerdings etwas dagegen. Wieder kam Nuhiu im Strafraum zum Abschluss, Swete lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen entscheidend ab (88.). Es war dies bereits die dritte Glanzparade des Schlussmannes in den zweiten 45 Minuten, die über weite Strecken von der Klose-Elf dominiert wurde.

Es blieb schlussendlich bei der 1:2-Niederlage aus Altacher Sicht, die ebenso bitter wie unnötig war. Swete erwischte im Hartberger Kasten einen absoluten Sahnetag und entschärfte zahlreiche Topchancen des SCRA. Selbst stellte man sich bei beiden Gegentreffern leider etwas ungeschickt an und so erfolgt die Heimreise ins Ländle ohne Zähler.

TSV Egger Glas Hartberg - CASHPOINT SCR Altach 2:1 (1:0)

Sonntag, 24.07.2022, 17:00 Uhr

Profertil Arena, 2.064 Zuschauer

Tore: 1:0 Avdijaj (45.), 2:0 Avdijaj (77.), 2:1 Nuhiu (84.)

