Vor dem Finale: Alexandras (44) musikalische Reise auf dem Balkan

Für Alexandra Kezic (44) aus Hard ist es nie zu spät. Die Powerfrau nimmt an einer renommierten Gesangsshow auf dem Balkan teil. Jetzt hofft sie auf ihren Eintritt ins Finale.

Alexandra Kezic aus Hard hat mit 44 Jahren den Mut gefunden, an der 8. Staffel der renommierten TV-Gesangsshow "Nikad nije kasno" (Es ist nie zu spät) teilzunehmen. "Vom Finale trennt mich nur noch das Facebook-Voting", so die 44-Jährige.

Die Show gilt als eine der beliebtesten Fernsehsendungen in der gesamten Balkanregion und hat auch über YouTube eine weltweite Fangemeinde erobert. In der Sendung können Sänger ab 45 Jahren und Sängerinnen ab 40 Jahren ihr Talent zeigen. Die Teilnehmenden leben auf der ganzen Welt verteilt, besitzen aber alle ex-jugoslawische Wurzeln.

Ihre Liebe zu Musik

Alexandra Kezic, die derzeit im Marketingbereich bei Troll Cosmetics tätig ist und parallel ihren Master in Digital Management absolviert, hat nicht nur beruflich Erfolg, sondern hat auch eine außergewöhnliche musikalische Reise hinter sich. Bereits in ihrer Kindheit entdeckte sie ihre Liebe zur Musik und zum Singen.

Eurovision Songcontest 2002

Schon im jungen Alter von neun Jahren wagte sie sich auf die Bühne und nahm an der Vorarlberger Hitparade teil. Mit 12 Jahren gewann Alexandra ihre erste Talentshow. Ein weiterer prägender Moment in Alexandras musikalischem Werdegang war ihre Teilnahme an der Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest im Jahr 2002. "Das war sicher ein Höhepunkt", so die 44-Jährige.