Vonn-Schwager wechselt zu Dornbirner Bulldogs

Die Dornbirner Bulldogs verstärken sich zur kommenden Saison mit Jordan Subban, dem künftigen Schwager von Ex-Skirennläuferin Lindsey Vonn.

Vonn hat nur Positives berichtet

Jordan Subban spielte zuletzt bei den Toronto Marlies - und weiß noch nichts über die Liga, die am Freitag startet: "Aber mein Bruder und Lindsey waren im Sommer in der Akademie in Salzburg und haben mir nur Positives berichtet", sagte er dem "Kurier".