Von Zirkusluft und Piratenakrobatik

Die Viertklässler der Volksschule Hasenfeld übten sich ein ganzes Schuljahr in der Zirkusakrobatik und durften ihr Können in der letzten Schulwoche vor versammelter Schule präsentieren.

Lustenau „Vorhang auf“, hieß es in der letzten Schulwoche für die Viertklässler der Volksschule Hasenfeld. Sie haben seit Herbst in einem Workshop mit dem „Ganz kleinen Zirkus“ aus Dornbirn alles gelernt, was einen richtigen Zirkusartisten ausmacht. Die Schüler jonglierten, balancierten auf dem Rola Bola-Board, übten sich mit den Flower-Sticks, die im Zirkus sogar mit Feuer bestückt sind und verzauberten die Schüler, Lehrer und Familien mit ihrer Zirkuseinlage.

„Das, was die Schüler gemeinsam mit Artistin Johanna Schlenker vom „Ganz kleinen Zirkus“ auf die Beine gestellt haben, war überwältigend“, lobte Direktorin Monika Bodlak den Einsatz der Schüler bei diesem Workshop. Über Monate hinweg trainierten sie ihre akrobatischen Fertigkeiten, um dann bei der großen Aufführung in der letzten Schulwoche zu überzeugen. „Jedes Kind hatte die Möglichkeit, seine Talente zu erkennen und sich auf etwas Bestimmtes zu spezialisieren“, sagte Bodlak. Und das konnte sich sehen lassen: Die Schüler führten eine Piratenshow auf, bei der ihre akrobatischen Künste höchst professionell miteinflossen.

Damit die Show auch in einer würdigen Kulisse stand, werkten die Schüler mit ihren Klassenlehrerinnen im Vorfeld an dem Piratenabenteuer. Die Lehrerinnen Rebecca Fuchs, Evi Mehrrath, Anita Grahammer sowie deren Kolleginnen Birgit Riedmann, Ursula Ströhle und Christa Hunziger unterstützten die drei vierten Klassen und kreierten ein beeindruckendes Bühnenbild und dazu passende Requisiten.

Die Kindergartenkinder, die ab Herbst die Volksschule besuchen werden, und alle Volksschulkinder waren die ersten, die von der Piratenakrobatik der Viertklässler verzaubert wurden. Am Mittwochabend luden die Schüler ihre Eltern, Verwandten und Freunde ein, die im Turnsaal in die Zirkuswelt eintauchen durften. „Die Kinder haben sich super vorbereitet und präsentierten eine wunderbare Show mit vielen faszinierenden und spektakulären Einlagen“, so Bodlak. Im Anschluss an die gelungenen Aufführungen wurden die Viertklässler gebührend auf dem Schulhof mit einem kleinen Umtrunk verabschiedet. Die Volksschulzeit und die wundervolle Zirkusshow werden ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Bvs