Von Workspaces und Warmduschern

Literarische Intervention am Raiffeisenplatz zu den Literaturtagen: Was Vorarlberger Autoren kredenzten und Passanten ergänzten

FELDKIRCH Wer erinnert sich noch an die Hängematten-Installation im Reichenfeld im Sommer? Pao Kitsch stellte nun am Raiffeisenplatz auf einer Lesung ihre Bücher vor, die im Rahmen dieser Aktion entstanden sind. Ihre Collagen und Texte von AutorInnen (teilweise aus dem literatur:vorarlberg netzwerk) wurden von Passanten ergänzt und verändert und ließen ein eigenwilliges kollektives Gesamtwerk entstehen. Ebenso lasen Autoren der Literatur Vorarlberg und aus Berlin besondere und neue Texte. Der Raiffeisenplatz mit dem Teehaus wurde zu einer einzigartigen literarischen Bühne.

Aus Berlin las Susanne Quehenberger Texte, die etwas beklemmend wirkten und zeigten, wie das moderne Business mit Empfehlungen und Ratschlägen in unsere persönlichsten Bereiche vordringt: „How to powernap like a pro“ war dafür ein Beispiel. „Be more effectful in your workspace“, klang es ebenso moralisch überheblich.