Von Wohngeschichten, Geschenken bis zu satirischer Völkerkunde

Diese Woche stehen im Spielboden Kabarett, Jazz und Wohngeschichten im Mittelpunkt.

Am Donnerstag, 9. Februar gibt es zum ersten Mal Vorarlberger Wohngeschichten im Spielboden. Die Reihe „Vorarlberger Wohngeschichte(n)“ beleuchtet in mehreren Abenden das Thema Wohnen in Vorarlberg aus verschiedenen Blickwinkeln. Der erste Teil widmet sich dabei der Wohngeschichte Vorarlbergs aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Clemens Quirin vom Vorarlberger Architekturinstitut wird einen Einblick in die Geschichte des Wohnens in Vorarlberg vom 19. bis zum 21. Jahrhundert geben. Danach greifen Eva Lingg-Grabher und Johannes Herburger vom Netzwerk raumlink eine der gezeigten Wohnformen, das Wohnen in verschiedenen Großsiedlungen in Vorarlberg auf. Anhand von konkreten Geschichten werden wohnungspolitische, strukturelle und soziologische Aspekte des Wohnens in Vorarlberg veranschaulicht. Im Anschluss sollen die Themen der Vorträge diskutiert werden.